EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält Aufträge über 102 MW aus Frankreich und Belgien



09.12.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 9. Dezember 2025. Die Nordex Group hat neue Aufträge über 102 MW in Frankreich und Belgien erhalten. Insgesamt werden 28 Turbinen in sieben Windparks installiert. Zusätzlich zu jedem Vertrag wurde ein mehrjähriger Service- und Wartungsvertrag abgeschlossen, um die langfristige Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen sicherzustellen. Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben. Die Lieferung und Errichtungen der Turbinen in den französischen Regionen Pays de la Loire, Normandie und Grand Est sowie in den Ardennen und in Wallonien in Belgien sind für die Jahre 2026 und 2027 geplant. In Frankreich wird ein Projekt mit fünf N131/3000-Turbinen ausgestattet. Zwei weitere Projekte sehen die Installation von acht beziehungsweise vier N117/3675-Turbinen vor, während ein anderer Windpark mit vier N149/4.X-Turbinen bestückt wird. Insgesamt belaufen sich die Neuaufträge auf 77 MW. In Belgien mit Neuaufträgen über 25 MW erhält ein Projekt drei N131/3600-Turbinen; vier N117/3675-Turbinen werden in zwei weiteren Windparks installiert. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com



09.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News