Thyssenkrupp hat am Dienstagmorgen seine Jahreszahlen vorgelegt. Während der Industriekonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen positiven Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten verzeichnete, bereite das Management die Anleger auf einen Rückschlag im kommenden Jahr vor. Für die Aktie geht es daher vorbörslich bergab.Trotz der weiterhin schwierigen Konjunktur zog der Auftragseingang im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 kräftig an und stieg auf 37,7 Milliarden Euro nach 32,8 Milliarden Euro im Vorjahr. ...

