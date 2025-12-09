Thyssenkrupp meldet trotz Krise operative Fortschritte und stabile Dividende, warnt jedoch vor Verlusten und hohem Geldabfluss im neuen Jahr durch Restrukturierungen.Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat im Geschäftsjahr 2024/2025 in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld operativ überzeugt, gleichzeitig aber mit einem pessimistischen Ausblick für das laufende Jahr den Markt aufgeschreckt. Während Auftragseingang, operatives Ergebnis und Free Cashflow deutlich zulegten, erwartet der Konzern für 2025/2026 wieder hohe Mittelabflüsse, einen Verlust und massive Belastungen durch Restrukturierungen. Die Aktie reagiert am Dienstagmorgen mit Verlusten von 4,6 Prozent und notiert damit bei 9,1 …

