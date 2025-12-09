Die TKMS-Aktie ist erst seit Oktober an der Börse notiert. Nach der Abspaltung vom ThyssenKrupp-Konzern wurde der ersten eigenständigen Zahlenveröffentlichung mit großer Spannung entgegengesehen. Wie würde der auf maritime Verteidigungstechnologien spezialisierte Konzern abschneiden? Kann er die Rüstungseuphorie an der Börse neu entfachen?Am gestrigen Montag (08. Dezember) wurden die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 / 2025 veröffentlicht, ...

