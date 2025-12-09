Von der Vorlage der Geschäftszahlen für 2024/2025 profitierte die TKMS-Aktie gestern nur moderat. Zuletzt war der Kursverlauf ebenfalls verhalten; die anfängliche Euphorie verblasste sehr schnell. Am Dienstag gewinnt sie aktuell +3,2% und steht bei 72,50 €. Was ist hier zu erwarten? Starke Geschäftszahlen Erstmals seit der Abspaltung vom Mutterkonzern legte das Unternehmen am 8. Dezember eigene Geschäftszahlen vor. Diese fielen deutlich besser aus ...

