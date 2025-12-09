Novartis setzt seinen Expansionskurs fort und verbündet sich mit einem britischen KI-Biotech-Unternehmen, um neue Therapien gegen Allergien zu entwickeln.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis treibt seine milliardenschwere Übernahmestrategie weiter voran und setzt erneut auf künstliche Intelligenz in der Medikamentenentwicklung. Das Unternehmen hat mit dem britischen Biotechnologie-Start-up Relation Therapeutics eine Kooperation vereinbart, die ein Gesamtvolumen von bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar erreichen kann. Ziel der Partnerschaft ist die Identifikation neuer Wirkstoffziele zur Behandlung allergischer Erkrankungen. Wie beide Unternehmen mitteilten, wird Relation zunächst 55 Millionen …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.