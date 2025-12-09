© Foto: Patrick Seeger/dpaNovartis setzt seinen Expansionskurs fort und verbündet sich mit einem britischen KI-Biotech-Unternehmen, um neue Therapien gegen Allergien zu entwickeln.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis treibt seine milliardenschwere Übernahmestrategie weiter voran und setzt erneut auf künstliche Intelligenz in der Medikamentenentwicklung. Das Unternehmen hat mit dem britischen Biotechnologie-Start-up Relation Therapeutics eine Kooperation vereinbart, die ein Gesamtvolumen von bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar erreichen kann. Ziel der Partnerschaft ist die Identifikation neuer Wirkstoffziele zur Behandlung allergischer Erkrankungen. Wie beide Unternehmen mitteilten, wird Relation zunächst 55 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen
