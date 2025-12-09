NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Dank eingesparter Kosten habe der Industrie- und Stahlkonzern mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Markterwartung leicht übertroffen, schrieb Tommaso Castello in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Die Zielvorgabe für diese Kennziffer für das Geschäftsjahr 2025/26 liege aber unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



