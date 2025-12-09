Die Aktie von Evotec steht am heutigen Dienstag kräftig unter Druck. MIt einem Minus von knapp drei Prozent ist sie der mit Abstand schwächste Wert des Tages im Nebenwerteindex SDAX. Grund ist eine große Aktienplatzierung der Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk.Novo Holdings platziert insgesamt 9,4 Millionen Evotec-Aktien, was rund fünf Prozent des Grundkapitals entspricht, für 5,10 Euro je Aktie. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf von ihr ...

