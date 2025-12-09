DJ PTA-Adhoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden

München (pta000/09.12.2025/10:20 UTC+1)

Der Aufsichtsrat der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung Entscheidungen zur geplanten Nachfolge im Vorstandsvorsitz getroffen:

Mit Wirkung ab dem 14. Mai 2026 hat der Aufsichtsrat Dr.-Ing. Milan Nedeljkovic zum neuen Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Dr.-Ing. Milan Nedeljkovic ist seit 1993 für die BMW Group tätig und leitet seit dem 1. Oktober 2019 das Vorstandsressort Produktion.

Der bisherige Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse wird sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit Ablauf des 13. Mai 2026, also des Tages der geplanten ordentlichen Hauptversammlung 2026, beenden. Sein Mandat war zuletzt im Jahr 2023 bis in das Jahr 2026 verlängert worden.

