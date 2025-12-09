Anzeige
Dienstag, 09.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Biotech-News am 11. Dezember könnte 2026 komplett verändern
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003
Xetra
09.12.25
96,86 Euro
+0,31 % +0,30
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
Dow Jones News
09.12.2025 10:51 Uhr
268 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden

DJ PTA-Adhoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden

München (pta000/09.12.2025/10:20 UTC+1)

Der Aufsichtsrat der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung Entscheidungen zur geplanten Nachfolge im Vorstandsvorsitz getroffen:

Mit Wirkung ab dem 14. Mai 2026 hat der Aufsichtsrat Dr.-Ing. Milan Nedeljkovic zum neuen Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Dr.-Ing. Milan Nedeljkovic ist seit 1993 für die BMW Group tätig und leitet seit dem 1. Oktober 2019 das Vorstandsressort Produktion.

Der bisherige Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse wird sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit Ablauf des 13. Mai 2026, also des Tages der geplanten ordentlichen Hauptversammlung 2026, beenden. Sein Mandat war zuletzt im Jahr 2023 bis in das Jahr 2026 verlängert worden.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765272000389 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 04:20 ET (09:20 GMT)

© 2025 Dow Jones News
