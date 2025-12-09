Netflix - scheitert die Übernahem von Warner Bros?



Paramount veröffentlicht am Montag ein feindliches Übernahmeangebot.



Netflix hatte am Freitag die Übernahme von Warner Bros. Discovery bekannt gegeben. Für insgesamt 83 Milliarden US-Dollar will Netflix Warner Bros. (ohne das Kabel-TV-Geschäft) kaufen. Nun könnte der Deal jedoch scheitern, denn Paramount hat am Montag ein feindliches Übernahmeangebot veröffentlicht. Paramount bietet pro Aktie 30 US-Dollar, was einem Gesamtwert von etwa 108 Milliarden US-Dollar entspricht. Damit könnte die Übernahme deutlich schwieriger werden als bisher angenommen.



Das Angebot von Paramount ist zudem ein reines Barangebot, während das Angebot von Netflix aus Bargeld und Aktien besteht. Das Paramount-Angebot würde somit etwa 18 Milliarden US-Dollar mehr an sofortiger Liquidität bedeuten.



Warner Bros. erklärte in einer Stellungnahme, dass man das Angebot prüfe und den Aktionären innerhalb von zehn Werktagen eine Empfehlung geben werde.









