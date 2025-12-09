DJ Totalenergies kooperiert mit Galp bei Mopane-Feld in Namibia

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Der französische Energiekonzern Totalenergies erwirbt einen Anteil von 40 Prozent an der Lizenz von Galp Energia in Namibia, zu der auch in diesem Jahr entdeckte Öl- und Gaslagerstätte im sogenannten Mopane-Feld gehört. Totalenergies kündigte an, in den nächsten zwei Jahren gemeinsam mit dem portugiesischen Unternehmen Galp drei Bohrungen durchzuführen.

Totalenergies werde die Hälfte der Investitionsausgaben von Galp für die Erschließung des Mopane-Feldes übernehmen. Diese Summe werde durch die Hälfte der künftigen Cashflows von Galp aus dem Projekt zurückgezahlt, teilte der Konzern mit.

Im Rahmen der Transaktion wird Galp 10 Prozent einer Lizenz von Totalenergies erwerben, die das Venus-Feld umfasst.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 04:52 ET (09:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.