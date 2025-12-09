DroneShield & Co.: Drone Investor Conference 2025 am 10.Dezember

Anzeige / Werbung
Der Drohnenmarkt boomt! Sicherheit, Autonomie und neue Technologien treiben enorme Chancen für Investoren. Entdecken Sie die spannendsten Player live und kostenlos auf der digitalen "Drone Investor Conference 2025".
Der Drohnenmarkt erlebt derzeit eine Phase außergewöhnlicher Dynamik. Steigende Verteidigungs- und Sicherheitsbudgets, der wachsende Schutzbedarf kritischer Infrastruktur sowie der rasante Ausbau von Counter-UAS-Lösungen verändern den technologischen Wettlauf grundlegend. Gleichzeitig gewinnen autonome Systeme in Industrie, Energie, Logistik und zivilen Anwendungen rasant an Bedeutung. Für Investoren entsteht damit ein Marktumfeld, das gleichermaßen innovationsgetrieben wie sicherheitsrelevant ist.
Vor diesem Hintergrund laden AIRTIME und Dr. Reuter Investor Relations am 10. Dezember 2025 zur "Drone Investor Conference 2025", einem digitalen, kostenlosen und kompakten Format speziell für Investoren.
In fokussierten 20-minütigen Präsentationen geben ausgewählte internationale Unternehmen aus dem Drone- und Advanced-Technology-Sektor Einblicke in Geschäftsmodelle, Technologie-Roadmaps und Marktpotenziale. Jede Session wird um eine 10-minütige Q&A-Runde ergänzt.
Ihre Agenda - flexibel und präzise:
Stellen Sie sich Ihr persönliches Programm mit wenigen Klicks zusammen. Wählen Sie gezielt jene Unternehmen, deren Technologien und Perspektiven für Ihr Portfolio besonders relevant sind.
Programmübersicht
09:00 - 09:30 Electro Optic Systems Holdings Pty Limited
09:45 - 10:15 Harvest Technology Group Limited
10:30 - 11:00 DroneShield Ltd
11:30 - 12:00 ZenaTech, Inc.
Hier können Sie sich kostenlos anmelden.
Enthaltene Werte: AU000000EOS8,AU000000DRO2,AU0000082422,CA98936T2083
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)