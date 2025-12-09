Der Aufsichtsrat von BMW hat die Nachfolge für CEO Oliver Zipse geklärt: Mit der Hauptversammlung im Mai 2026 übernimmt der aktuelle Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic den Vorstandsvorsitz in München. Der Schritt kommt nicht überraschend: Für Zipse hatte BMW bereits eine Ausnahme bei der internen Altersregelung gemacht. 2023 hatte der BMW-Aufsichtsrat den anstehenden Generationswechsel noch aufgeschoben: Mit der damaligen Vertragsverlängerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net