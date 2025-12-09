Die BMW-Aktie steht derzeit bei 96 EUR, in einem Marktumfeld, das von hohem Wettbewerbsdruck, politischer Unsicherheit und einem strukturellen Wandel der Automobilbranche geprägt ist. Gleichzeitig setzt der Konzern mit einem überraschenden Führungswechsel, neuen Klimazielen und einem anhaltend starken China-Geschäft wichtige strategische Marker. Anleger fragen sich: Ist dies der Beginn einer neuen Wachstumsphase oder nur ein vorsichtiges ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.