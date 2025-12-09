© Foto: Picture Alliance

British American Tobacco erwartet 2026 wegen Regulierung und Konkurrenz in den USA nur schwaches Wachstum, kündigt aber einen Aktienrückkauf an. Die Aktie ist trotz Tagesminus in diesem Jahr weiterhin stark im Plus. British American Tobacco gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen für 2026 mit einem Umsatz am unteren Ende seiner mittelfristigen Ziele rechnet, da es in seinem größten Markt, den USA, mit regulatorischen Hürden und starkem Wettbewerb zu kämpfen hat. Der Hersteller von Lucky Strike und Dunhill hatte zuvor ein Umsatzwachstum von rund 3-5 Prozent und einen Anstieg des bereinigten Betriebsgewinns um vier bis sechs Prozent ab 2026 prognostiziert. Nachdem die Branche auf …