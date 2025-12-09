EQS-News: Formycon AG
Formycon und Zydus schließen exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung für FYB206, ein Biosimilar für Keytruda (Pembrolizumab), in den USA und Kanada
Planegg-Martinsried, Deutschland; Ahmedabad, Indien - Die Formycon AG (FWB: FYB; "Formycon") und Zydus Lifesciences Limited (einschließlich ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen; "Zydus") gaben heute gemeinsam bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft für die exklusive Lizenzierung und Lieferung des Checkpoint-Inhibitors FYB206, einem Biosimilar für Keytruda1 (Pembrolizumab), in den USA und Kanada geschlossen haben.
Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Formycon die Entwicklung abschließen, das Zulassungsdossier einreichen sowie die Produktversorgung sicherstellen, während Zydus für die Vermarktung von FYB206 in den USA und Kanada verantwortlich sein wird. FYB206 nähert sich unterdessen dem Ende der klinischen Entwicklungsphase, wobei die Daten zum primären Endpunkt im ersten Quartal 2026 erwartet werden. Nach Fertigstellung der erforderlichen Datenpakete wird Formycon den Zulassungsantrag als Biologics License Application ("BLA") bei der U.S. Food and Drug Administration ("FDA") einreichen.
Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG, kommentierte: "Die Partnerschaft mit Zydus für die USA und Kanada ist ein bedeutender Meilenstein für uns. Zydus ist ein etabliertes, umsatzstarkes Unternehmen mit einer überzeugenden und zukunftsorientierten Strategie im Bereich Onkologie. Es verfügt bereits heute über eine starke kommerzielle Präsenz in den USA, wo es fast die Hälfte seines weltweiten Umsatzes erzielt und eine robuste, skalierbare Präsenz in allen wichtigen Vertriebskanälen aufweist. Durch die Vermarktung von über 225 FDA-zugelassener Produkte, darunter Injektionspräparate und Arzneimittel für die Anwendung im Krankenhaus, hat Zydus seine Stärke bei komplexen Markteinführungen unter Beweis gestellt und bietet beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Launch von FYB206. Mit einem straffen klinischen Entwicklungsprogramm hat sich Formycon eine führende Rolle unter den Entwicklern eines Pembrolizumab-Biosimilars gesichert. Die Entscheidung von Zydus unterstreicht das große Vertrauen des Unternehmens in unsere Expertise bei der Entwicklung komplexer Biosimilars für stark regulierte Märkte. Im Rahmen unseres bewährten Lizenzierungs-Models arbeiten wir mit starken lokalen Partnern zu attraktiven kommerziellen Konditionen zusammen, um gemeinsam einen bedeutenden Mehrwert für Patienten und Gesundheitssysteme zu schaffen."
Dr. Sharvil P. Patel, Managing Director von Zydus Lifesciences Limited, erklärte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Formycon bei der Entwicklung und Vermarktung eines Biosimilars für Keytruda in den USA und Kanada. Damit vollzieht Zydus den Einstieg in den nordamerikanischen Biosimilar-Markt mit einem ersten Immuntherapie-Projekt. Diese Zusammenarbeit ergänzt auch die kürzlich von Zydus angekündigte Übernahme der Produktionsstätten von Agenus Inc. in Kalifornien, USA, die wir integrieren und künftig für die Herstellung nutzen wollen. Durch die Kombination unserer Expertise und Ressourcen wollen wir ein signifikantes Unternehmenswachstum fördern und den Patienten durch einen erweiterten Zugang zu erschwinglicher onkologischer Versorgung einen größtmöglichen Nutzen bieten."
Mit Unterzeichnung der Vereinbarung hat Formycon noch 2025 Anspruch auf Vorauszahlungen und Meilensteinzahlungen in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags. Darüber hinaus sind weitere Zahlungen vorgesehen, die an das Erreichen definierter Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine geknüpft sind und sich insgesamt voraussichtlich auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag belaufen werden. Nach der Markteinführung erhält Formycon einen mittleren zweistelligen Prozentsatz an den Bruttoerlösen, die in dem Territorium erzielt werden.
Pembrolizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper aus der Gruppe der Immun-Checkpoint-Inhibitoren und wird zur Behandlung einer Vielzahl von Tumorerkrankungen eingesetzt. Mit seinem breiten onkologischen Indikationsspektrum und einem weltweiten Umsatz von 29,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 20242 zählt Keytruda derzeit zu den umsatzstärksten Arzneimitteln weltweit.
1) Keytruda ist eine eingetragene Marke von Merck Sharp & Dohme LLC, einer Tochtergesellschaft von Merck & Co, Inc, Rahway, NJ/USA.
