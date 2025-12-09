Die naoo AG (ISIN: CH1323306329) hat mit ModelKnife eine selbst entwickelte Machine-Learning-Plattform vorgestellt, die als Open-Source-Technologie verfügbar gemacht werden soll. Das System automatisiert zentrale Prozesse in der KI-Entwicklung und soll die Effizienz der Engineering-Ressourcen deutlich steigern. Für das Schweizer Unternehmen, das mit seiner Social-Media-Plattform auf personalisierte Inhalte und KI-gestützte Nutzerinteraktion setzt, ist ModelKnife ein strategischer Baustein zur Skalierung der technologischen Infrastruktur. Die Ankündigung folgt auf den Ausbau des KI-Entwicklungszentrums, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
