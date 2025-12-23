Marktbericht für den 23. Dezember 2025: Der deutsche Aktienmarkt geht in den letzten regulären Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen mit ruhiger Grundtendenz. Der DAX hatte sich in den vergangenen Wochen deutlich von den November-Tiefs erholt und notiert stabil oberhalb von 24.000 Punkten. Dennoch blieb eine klassische Weihnachts- oder Jahresendrally aus. Stattdessen prägen geringe Umsätze, vorsichtige Positionierungen und selektive Einzelbewegungen das Bild. Makroökonomisch bleibt das Umfeld angespannt, aber gut bekannt. Die Inflation hat sich weiter abgeschwächt, ohne dass daraus kurzfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt