Medienmitteilung naoo AG mit starkem Jahresauftakt - Nutzeraktivität und Downloads deutlich gesteigert Monatliche Nutzer seit Jahresbeginn +23,9 %, wöchentliche Nutzung +45,9 %, tägliche Downloads über 200 Zürich, 26. Januar 2026 - Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der gleichnamigen Social-Media- und Commerce-Plattform, startet mit einer klar positiven operativen Entwicklung ins Jahr 2026. Nach mehreren Produktverbesserungen und neuen Features verzeichnet das Unternehmen seit Jahresbeginn spürbare Zuwächse bei Nutzeraktivität und Downloads. In den vergangenen Monaten hat naoo zentrale neue Funktionen in der App eingeführt, darunter einen KI-basierten Feed sowie eine intelligente Suche. Begleitend dazu wurde das Nutzungserlebnis kontinuierlich weiterentwickelt, insbesondere im Hinblick auf Performance und Stabilität. Diese Weiterentwicklungen zeigen nun messbare Effekte in den Nutzungskennzahlen. Ein sichtbares Signal für die gestiegene Aufmerksamkeit lieferte der 31. Dezember 2025: An diesem Tag erreichte naoo mit Platz 6 eine Platzierung unter den Top 10 der Schweizer App-Charts. Seitdem hat naoo zwei grössere App-Updates veröffentlicht. Zum Jahreswechsel wurde mit naoo Loops ein vollständig personalisiertes, KI-gestütztes Kurzvideo-Format eingeführt, das Inhalte individuell auf die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer zuschneidet. Mitte Januar folgte ein weiteres Update mit Fokus auf Stabilität, Performance und ein insgesamt flüssigeres Nutzungserlebnis. Die positive Entwicklung spiegelt sich deutlich in den aktuellen Kennzahlen wider: Seit Jahresbeginn stiegen die monatlich aktiven Nutzer (MAU) um 23,9 %, die wöchentlich aktiven Nutzer (WAU) um 45,9 % und die täglich aktiven Nutzer (DAU) um 16,2 %. Parallel dazu haben sich die täglichen Downloads seit November mehr als verdoppelt und liegen aktuell bei über 200 pro Tag. Vor diesem Hintergrund bereitet naoo weitere Produktneuheiten vor, die gegen noch im laufenden erste Quartal auf den Markt kommen sollen. Ziel ist es, das bestehende Nutzererlebnis weiter auszubauen und zusätzliche Funktionen für Nutzerinnen, Nutzer und Geschäftspartner einzuführen. "Die aktuellen Kennzahlen zeigen, dass unsere Produktweiterentwicklungen vom Markt sehr gut aufgenommen werden", sagt Thomas Wolfensberger, Gründer der naoo AG. "Wir sehen eine klare positive Dynamik und blicken zuversichtlich auf die kommenden Monate." Über naoo



naoo gestaltet die Zukunft Creator-getriebener Social Media - unterstützt durch künstliche Intelligenz und eine skalierbare Plattform, die auf echte, sinnstiftende Interaktionen ausgelegt ist. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo Plattform - ein Social-Media-, Local-Advertising- und Loyalty-Ökosystem der nächsten Generation, das Menschen auf Basis ihrer Interessen und Präferenzen miteinander verbindet. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Rewards-System, mit dem Nutzer direkt von ihrem Engagement profitieren. Geschäftskunden können individualisierte Angebote erstellen, die genau auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Einkäufe sowie Besuche in Stores gezielt durch naoo Points fördern. Diese Punkte können für eine Vielzahl von Rewards eingelöst werden. Mit dem Beitritt von Kingfluencers zur Gruppe - der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten in der DACH-Region - verbindet naoo Plattform-Innovation mit marktführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand Storytelling. naoo entwickelt sich zu einem integrierten Ökosystem weiter, das unter anderem eigene, Creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs beinhaltet. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement und unterstützen ein diversifiziertes, IP-basiertes Geschäftsmodell. naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Kontakt für Medien und Investoren Karl Fleetwood Chief Operating Officer E-Mail: IR@naoo.com Telefon: +41 (0)79 867 10 10



