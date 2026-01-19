EQS-News: naoo AG
Medienmitteilung
naoo AG kündigt Teilnahme an der ODDO BHF Small & Mid Cap Conference in Frankfurt an
Zürich / Frankfurt, 19. Januar 2025 - Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der gleichnamigen Social-Media- und Commerce-Plattform, wird am 26. Januar 2026 an der ODDO BHF Small & Mid Cap Conference in Frankfurt teilnehmen.
Im Rahmen der Konferenz führt das Management der naoo AG eine Reihe von One-on-One-Gesprächen mit institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices aus dem deutschsprachigen Raum. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Umsatzentwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2026, ein neues App-Release, sowie erstmals ein Live-Einblick in naoo business, die neue Business-Plattform des Unternehmens, deren Markteinführung für das erste Quartal 2026 geplant ist.
Neben dem erfolgreichen Ausbau des Kundenportfolios erweitert naoo die bestehende Plattform um eine integrierte Lösung für Geschäftskunden und Marken. Unternehmen erhalten damit erstmals einen direkten Zugang zu Content-Platzierung, Incentives, Gamification-Mechaniken und standortbasierten Funktionen innerhalb des naoo-Ökosystems.
"Die ODDO BHF Small & Mid Cap Conference bietet uns eine ideale Plattform, um mit langfristig orientierten Investoren über die nächste Wachstumsphase von naoo zu sprechen", sagt Thomas Wolfensberger, Gründer und Hauptaktionär der naoo AG. "Mit dem bevorstehenden App-Release und dem Launch von naoo business schaffen wir 2026 wichtige Grundlagen für weiteres Umsatzwachstum und eine stärkere Monetarisierung der Plattform."
Die ODDO BHF Small & Mid Cap Conference zählt zu den etablierten europäischen Investorenkonferenzen und bringt börsennotierte Wachstumsunternehmen mit institutionellen Investoren zusammen.
naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).
Kontakt für Medien und Investoren
Karl Fleetwood
