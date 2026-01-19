EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Konferenz/Expansion

naoo AG kündigt Teilnahme an der ODDO BHF Small & Mid Cap Conference in Frankfurt an Umsatzwachstum 2026 und neue Produktgeneration im Fokus der Investorenkonferenz Zürich / Frankfurt, 19. Januar 2025 - Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der gleichnamigen Social-Media- und Commerce-Plattform, wird am 26. Januar 2026 an der ODDO BHF Small & Mid Cap Conference in Frankfurt teilnehmen. Im Rahmen der Konferenz führt das Management der naoo AG eine Reihe von One-on-One-Gesprächen mit institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices aus dem deutschsprachigen Raum. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Umsatzentwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2026, ein neues App-Release, sowie erstmals ein Live-Einblick in naoo business, die neue Business-Plattform des Unternehmens, deren Markteinführung für das erste Quartal 2026 geplant ist. Neben dem erfolgreichen Ausbau des Kundenportfolios erweitert naoo die bestehende Plattform um eine integrierte Lösung für Geschäftskunden und Marken. Unternehmen erhalten damit erstmals einen direkten Zugang zu Content-Platzierung, Incentives, Gamification-Mechaniken und standortbasierten Funktionen innerhalb des naoo-Ökosystems. "Die ODDO BHF Small & Mid Cap Conference bietet uns eine ideale Plattform, um mit langfristig orientierten Investoren über die nächste Wachstumsphase von naoo zu sprechen", sagt Thomas Wolfensberger, Gründer und Hauptaktionär der naoo AG. "Mit dem bevorstehenden App-Release und dem Launch von naoo business schaffen wir 2026 wichtige Grundlagen für weiteres Umsatzwachstum und eine stärkere Monetarisierung der Plattform." Die ODDO BHF Small & Mid Cap Conference zählt zu den etablierten europäischen Investorenkonferenzen und bringt börsennotierte Wachstumsunternehmen mit institutionellen Investoren zusammen.

Über naoo



naoo gestaltet die Zukunft Creator-getriebener Social Media - unterstützt durch künstliche Intelligenz und eine skalierbare Plattform, die auf echte, sinnstiftende Interaktionen ausgelegt ist. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo Plattform - ein Social-Media-, Local-Advertising- und Loyalty-Ökosystem der nächsten Generation, das Menschen auf Basis ihrer Interessen und Präferenzen miteinander verbindet. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Rewards-System, mit dem Nutzer direkt von ihrem Engagement profitieren. Geschäftskunden können individualisierte Angebote erstellen, die genau auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Einkäufe sowie Besuche in Stores gezielt durch naoo Points fördern. Diese Punkte können für eine Vielzahl von Rewards eingelöst werden. Mit dem Beitritt von Kingfluencers zur Gruppe - der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten in der DACH-Region - verbindet naoo Plattform-Innovation mit marktführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand Storytelling. naoo entwickelt sich zu einem integrierten Ökosystem weiter, das unter anderem eigene, Creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs beinhaltet. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement und unterstützen ein diversifiziertes, IP-basiertes Geschäftsmodell. naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Kontakt für Medien und Investoren Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10



