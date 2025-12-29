Die Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital bei der naoo AG ist keine spektakuläre Meldung, gewinnt aber mit zeitlichem Abstand an Bedeutung. Denn sie markiert einen Punkt, an dem sich das Unternehmen bewusst Zeit verschafft - nicht für Stillstand, sondern für den nächsten Entwicklungsschritt. Der Neuigkeitswert ist gering, die strategische Aussage dagegen klar. Stärkung der Bilanz ohne frisches Kapital: Konkret hat der Hauptaktionär bestehende Darlehen in Eigenkapital gewandelt. Damit fließt dem Unternehmen kein neues Geld zu, gleichzeitig verbessert sich jedoch die Eigenkapitalquote ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt