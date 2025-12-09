Die MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4) greift zu einem klassischen Instrument und kauft eigene Aktien zurück. Das Volumen beträgt bis zu 22 Millionen Euro bei einem maximalen Preis von 222 Euro pro Aktie. Das Programm läuft ab dem 11. Dezember 2025 und soll spätestens Mitte April 2026 abgeschlossen sein. Die Begründung des mittelständischen Familienunternehmens ist eindeutig: substanzielle Unterbewertung der Aktie bei gleichzeitig starker Kapitalausstattung. Für Anleger ist das ein Signal, dass das Management den aktuellen Kursniveau für attraktiv hält und bereit ist, eigene Mittel für den Rückkauf einzusetzen. ...

