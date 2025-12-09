Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat einen wichtigen Schritt zur geografischen Expansion vollzogen. Sie sichert sich mit ProLubric einen starken Partner für zwei vielversprechende Wasserstoffmärkte. Die exklusive Vertriebsvereinbarung umfasst Israel und die Ukraine. Dies sind zwei Regionen, in denen staatliche Förderprogramme und strategische Initiativen einen fruchtbaren Boden für Wasserstofftechnologien bereiten. Für den Elektrolyseur-Spezialisten bedeutet dies nicht nur Zugang zu neuen Absatzmärkten. Es bietet auch die Möglichkeit, seine modulare AEM-Technologie in einem unterstützenden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.