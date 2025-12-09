Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat einen wichtigen Schritt zur geografischen Expansion vollzogen. Sie sichert sich mit ProLubric einen starken Partner für zwei vielversprechende Wasserstoffmärkte. Die exklusive Vertriebsvereinbarung umfasst Israel und die Ukraine. Dies sind zwei Regionen, in denen staatliche Förderprogramme und strategische Initiativen einen fruchtbaren Boden für Wasserstofftechnologien bereiten. Für den Elektrolyseur-Spezialisten bedeutet dies nicht nur Zugang zu neuen Absatzmärkten. Es bietet auch die Möglichkeit, seine modulare AEM-Technologie in einem unterstützenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
