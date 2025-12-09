Aus Photovoltaik-Großanlagen, die Mitte 2027 in Betrieb gehen sollen, will die Blue Elephant Energy Solarstrom an die Deutsche Bahn liefern. Nun haben die Unternehmen zwei umfangreiche langfristige Stromlieferverträge abgeschlossen. Die Deutsche Bahn erhöht ihren Ökostromanteil. Dafür hat die Konzerntochter DB Energie mit der Blue Elephant Energy GmbH zwei langfristige Stromlieferverträge, sogenannte Power Purchase Agreements (PPA) abgeschlossen. Die Verträge belaufen sich über insgesamt rund 2,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver