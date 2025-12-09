München (ots) -Beeindruckende Quote für den deutschen Hockey-Sport. Denn erneut steht eine Nationalmannschaft im Finale - das Dritte bereits in 2025! Die deutsche U21-Auswahl der Männer kann am Mittwoch den WM-Titel gegen Spanien in Indien verteidigen. MagentaSport hat das Endspiel kurzfristig ins Programm genommen: ab 15.30 Uhr live und kostenlos auf allen Plattformen von MagentaSport und als Free-Angebot auch bei MagentaTV zu sehen. Adrian von der Groeben kommentiert das Endspiel der erfolgreichen deutschen U21-Mannschaft, die sich durch ein sensationelles 5:1 gegen Gastgeber Indien im Halbfinale qualifizierte. Das Trainer-Gespann Mirko Stenzel und Johannes Schmitz sprach anschließend von der "mit Abstand besten" Leistung und einer "tollen Entwicklung" im Turnierverlauf. Die deutschen Nationalmannschaften gewannen in diesem Jahr den EM-Titel bei den Männern, die Frauen wurde starke EM-Zweite. MagentaSport und MagentaTV zeigen seit letztem Jahr die wichtigsten Wettbewerbe der Hockey-Auswahlen mit großem Erfolg live und kostenlos.Das U21-WM-Finale gegen Spanien ist für das deutsche Hockey ein starkes Signal. Der MagentaSport-Experte und Kommentator Adrian von der Groeben sieht das aktuelle Nachwuchsteam als "hoffungsvollen Jahrgang" und als künftige Stütze des Männer-Teams. Dass es dem deutschen Hockey zum 3. Mal in diesem Jahr gelungen sei, in ein Finale einzuziehen "ist eine beeindruckende Quote."Zwei weitere Nationalmannschaften sind ab heute live bei MagentaSport im Einsatz: die Männer-Auswahl ist in der Pro League gegen Belgien gestartet und spielt morgen gegen England (live und kostenlos aus Irland, ab 12.30 Uhr). Die Frauen treffen heute Nacht in Argentinien auf die EM-Final-Gegnerinnen Niederlande und in der Nacht zum Donnerstag auf die Gastgeberinnen (jeweils ab 01.30 Uhr, live und kostenlos). Die Pro League ist eine globale Turnierserie mit den besten Teams der Welt und wird am jeweiligen Standort mit mehreren Partien ausgespielt.Das Super-Hockey-Jahr 2026 mit Hallenhockey-EM und Hockey-WM im August - die deutschen Hockey-Nationalteams live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTVÜber die FIH Pro League 2025/26 hinaus stehen im Super-Hockey-Jahr 2026 für die DHB-Teams weitere große Highlights auf dem Spielplan - für alle Fans live bei MagentaSport und MagentaTV: Die erste Europameisterschaft im Sportjahr 2026 findet im Hallenhockey statt - und gleich eine Heim-EM!Bei der EuroHockey Indoor Championship Men 2026 vom 8. bis 11. Januar im SNP Dome in Heidelberg steht für die DHB-Männer die Mission Titelverteidigung auf dem Programm. Auch die Frauen wollen bei der EuroHockey Indoor Championship Women 2026 ihren Triumph von 2024 wiederholen - ihre EM findet vom 15. bis 18. Januar in Prag statt. Alle deutschen Spiele, beide Halbfinals und das Finale sowie optional das Spiel um Platz 3 mit deutscher Beteiligung bei den Hallenhockey-Europameisterschaften gibt's live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV.Hockey live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTVFIH Pro LeagueMittwoch, 10.12.2025ab 01.30 Uhr: Deutschland - Niederlande (Frauen)ab 12.30 Uhr: England - Deutschland (M)U21 WM Finale (Chennai, Indien)Ab 15.30 Uhr: Deutschland - SpanienFIH Pro LeagueDonnerstag, 11.12.2025ab 01.30 Uhr: Argentinien -Deutschland (F)Freitag, 12.12.2025ab 12.30 Uhr: Belgien - Deutschland (M)Samstag, 13.12.2025ab 01.30 Uhr: Niederlande - Deutschland (F)ab 12.30 Uhr: Deutschland - England (M)Sonntag, 14.12.2025ab 01.30 Uhr: Argentinien -Deutschland (F)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6175716