Eine Vielzahl neuer Analystenstudien liefert zur Wochenmitte frische Impulse für europäische Aktien. Mehrere renommierte Research-Häuser bekräftigen ihre positiven Einschätzungen und sehen bei zahlreichen Unternehmen weiterhin deutliches Kurspotenzial. Die Spannbreite reicht dabei von Technologie- und Industrieunternehmen bis hin zu Finanz- und Immobilienwerten. Prosus-Aktie Jefferies bestätigt die Kaufempfehlung für Prosus und hebt das Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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