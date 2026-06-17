© Foto: Jonas Güttler/dpaThyssenkrupp zerlegt sich weiter. Eine neue Tochter soll an die Börse, und Analysten sehen darin enormes Potenzial für die Aktie.Thyssenkrupp macht ernst mit der nächsten großen Aufspaltung. Der Aufsichtsrat hat grünes Licht gegeben, die Stahlhandelssparte als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen "tk accelis" abzuspalten und bis Ende 2026 an der Frankfurter Börse zu listen. Der Konzern will dabei 51 Prozent der neuen Gesellschaft behalten, der Rest soll an die Börse. Genau das Modell, das schon bei der U-Boot-Sparte TKMS im vergangenen Jahr funktioniert hat. Was die Sache für Anleger interessant macht: Analysten der BofA taxieren den Wert der Sparte auf rund 3,5 Milliarden Euro, was …
Enthaltene Werte: DE0007500001,DE000NCA0001,DE000TKMS001Den vollständigen Artikel lesen
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