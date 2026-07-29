FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp vor Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Bastian Synagowitz rechnet mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, angetrieben von der Materials-Sparte, wie er am Mittwoch schrieb. Er sieht den Konzern auf Kurs zum oberen Ende der gesetzten Zielspannen./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007500001
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