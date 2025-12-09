LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach dem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Der Tabakkonzern sei auf Kurs, was die Ziele für 2025 betrifft, schrieb Gaurav Jain am Dienstag. Als Belastung sieht er jedoch den Ausblick auf das kommende Jahr./rob/tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: GB0002875804

