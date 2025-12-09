Die Brenntag-Aktie ist wieder ins Blickfeld der Marktteilnehmer gerückt. Denn die Kühne Holding des Logistikunternehmers und Milliardärs Klaus-Michael Kühne hat ihren Einfluss beim Chemikalienhändler spürbar ausgebaut. Wie der DAX-Konzern am Dienstag nach Handelsschluss bekanntgab, wurde die Beteiligung von zuvor 15 Prozent auf 20,10 Prozent erhöht.Damit ist die Gesellschaft von Kühne aktuell größter Einzelaktionär des Essener Unternehmens und baut ihre strategische Position weiter aus. Hinter der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.