Die Brenntag-Aktie ist wieder ins Blickfeld der Marktteilnehmer gerückt. Denn die Kühne Holding des Logistikunternehmers und Milliardärs Klaus-Michael Kühne hat ihren Einfluss beim Chemikalienhändler spürbar ausgebaut. Wie der DAX-Konzern am Dienstag nach Handelsschluss bekanntgab, wurde die Beteiligung von zuvor 15 Prozent auf 20,10 Prozent erhöht.Damit ist die Gesellschaft von Kühne aktuell größter Einzelaktionär des Essener Unternehmens und baut ihre strategische Position weiter aus. Hinter der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär