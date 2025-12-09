9. Dezember 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental & Social Impact Assessment, ESIA) für sein Kaliprojekt Banio in Gabun begonnen hat. Das Unternehmen hat ein Konsortium unter der Leitung von Artelia, Société par Actions Simplifée ("Artelia"), beauftragt, zu dem auch Biotope Afrique Centrale und Insuco Gabon gehören, um die ESIA durchzuführen. Die Gruppe verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Großprojekten weltweit und in ganz Afrika, darunter Bergbauprojekte, und ESIA wird den Leistungsstandards der IFC entsprechen.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, mit der ESIA-Studie begonnen zu haben, während wir unser Kalientwicklungsprojekt in Gabun vorantreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Artelia-Gruppe und die Durchführung einer umfassenden ESIA für das Projekt. Der Beginn der ESIA-Studie markiert einen weiteren Schritt in der Entwicklung des Kaliprojekts Banio nach dem sehr erfolgreichen Phase-2-Bohrprogramm, das zu einer deutlichen Erhöhung unserer nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Ressourcen geführt hat. Die ESIA wird in unseren Antrag auf eine Bergbaulizenz einfließen, den wir voraussichtlich im Jahr 2026 stellen werden. Darüber hinaus planen wir, in den kommenden Wochen eine endgültige Machbarkeitsstudie zu beginnen. Das Unternehmen verfügt über die vollständige Finanzierung für die Durchführung dieser Programme. Die Finanzierung durch die US-amerikanische DFC wird auch zur Deckung der Kosten unserer Machbarkeitsstudie verwendet werden."

Die umfassende ESIA für das Projekt wird in Kürze mit Basisstudien zur physischen Umwelt beginnen, darunter Hydrologie, Hydrogeologie, Wasserqualität, Boden- und Luftqualität, gefolgt von Basisstudien zur biologischen Vielfalt, die eine umfassende Erfassung der Flora und Fauna in der Region umfassen werden. Die Basisstudien für die soziale Komponente der Studie werden eine Überprüfung der sozioökonomischen Bedingungen im Projektgebiet umfassen und die vom Unternehmen initiierte Arbeit zur Einbindung der Stakeholder vertiefen. Die endgültige ESIA wird alle Maßnahmen zur Schadensminderung für das Projekt umreißen und umfassende Umwelt- und Sozialmanagementpläne enthalten. Der Abschluss der ESIA erfolgt voraussichtlich im Jahr 2026 und sie wird der Regierung von Gabun im Rahmen des Antrags des Unternehmens auf eine Bergbaulizenz vorgelegt werden.

MILLENNIAL POTASH CORP.

"Farhad Abasov"

Chair of the Board of Directors

Dieses Dokument kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen" oder "geplant", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "könnten" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, sind damit zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gemeint. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf künftige Rohstoffpreise, die Genauigkeit von Mineral- oder Ressourcenexplorationsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen von Eigentumsrechten und Bergbaurechten oder -lizenzen und Umweltgenehmigungen (einschließlich Land- oder Wassernutzung), Genehmigungen der örtlichen Gemeinde oder der indigenen Gemeinschaft, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den weiteren Zugang zu Mineralliegenschaften oder die Infrastruktur beziehen, Änderungen von Gesetzen, Regeln und Vorschriften in Gabun oder anderen Ländern, die sich auf das Unternehmen oder seine Liegenschaften oder die kommerzielle Nutzung dieser Liegenschaften auswirken könnten, Währungsrisiken, einschließlich des Wechselkurses von USD zu CAD oder CFA oder anderen Währungen, Schwankungen auf dem Markt für Kali oder kalibezogene Produkte, Änderungen der Explorationskosten und staatlichen Royalties, Exportrichtlinien oder Steuern in Gabun oder anderen Jurisdiktionen sowie andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung seines Geschäfts und des Kaliprojekts Banio können durch wirtschaftliche Unwägbarkeiten, die sich aus einer Pandemie ergeben, oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und sonstigen Marktbedingungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Finanzierungen oder die Finanzierung des Kaliprojekts Banio sicherzustellen, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen, umweltbezogenen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

