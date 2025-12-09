Wien (www.fondscheck.de) - Samantha Ricciardi geht zum 1. März 2026 als neue Chefin für Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA) zu Fidelity International, wie der Asset Manager mitteilt, so die Experten von "FONDS professionell".Derzeit stehe sie als Vorstandschefin (CEO) an der Spitze des Mittbewerbers Santander Asset Management - und sei Präsidentin des europäischen Fondsverbandes Efama. Zuvor habe sie leitende Positionen bei BlackRock, darunter Managing Director für EMEA sowie Country Head für Blackrock Mexiko, bekleidet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
