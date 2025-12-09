Toronto, ON, 9. Dezember 2025 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. ("PUR" oder "Premier American Uranium" oder das "Unternehmen") (TSXV: PUR, OTCQB: PAUIF) (- https://www.commodity-tv.com/play/premier-american-uranium-insights-on-the-benefits-of-the-acquisition-of-nuclear-fuels/ -) freut sich, die Einreichung eines technischen Berichts (der "technische Bericht") bekannt zu geben, der seine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") und aktualisierte Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das Uranprojekt Cebolleta ("Cebolleta" oder das "Projekt") in New Mexico enthält. Die PEA skizziert das Potenzial für einen Uranabbau mit geringen Investitionskosten und langer Lebensdauer, der sich durch eine solide wirtschaftliche Grundlage und mehrere klare Möglichkeiten zur möglichen Wertsteigerung auszeichnet.

Der Technische Bericht, der sowohl die PEA als auch die aktualisierte MRE enthält, wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") von SLR International Corporation ("SLR") erstellt, einem unabhängigen Beratungsunternehmen mit umfangreicher Erfahrung im Bergbau und in der Mineralverarbeitung, einschließlich Uran in den Vereinigten Staaten. Der technische Bericht ist auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar.

Highlights

- Basisproduktion und Lebensdauer der Mine:

Durchschnittliche Jahresproduktion von ca. 1,4 Millionen Pfund U3O8, mit Spitzenjahren von fast 2,0 Millionen Pfund.

Gesamtproduktion von 18,1 Mio. Pfund U3O8 über eine Lebensdauer der Mine von 13 Jahren.

- Wirtschaftlichkeit des Projekts (nach Steuern):

Nettobarwert nach Steuern (NPV 8 %) von 83,9 Millionen US-Dollar (NPV vor Steuern 8 %: 106 Millionen US-Dollar).

Interner Zinsfuß (IRR) von 17,7 %.

Freier Cashflow über die gesamte Lebensdauer der Mine ("LOM") von 287 Millionen US-Dollar.

Laufender Cashflow während der Lebensdauer der Mine von 496 Millionen US-Dollar.

- Kapital- und Betriebskosten:

Direkte Investitionskosten: 64,2 Millionen US-Dollar.

Indirekte Kosten (EPCM/Eigentümer/indirekt): 19,3 Millionen US-Dollar.

Rückstellungen (35 %): 29,2 Millionen US-Dollar.

Durchschnittliche Betriebskosten: 41,60 US-Dollar pro Pfund U3O8, das zurückgewonnen wird.

Kosten für die Haufenlaugung: 16,72 US-Dollar pro Short Ton.

- Annahmen und Sensitivität hinsichtlich des Uranpreises:

Basis-Uranpreis: 90 US-Dollar/Pfund U3O8

Sensitivität gegenüber höheren Uranpreisen: 154 Millionen US-Dollar NPV bei 100 US-Dollar/lb 325 Millionen US-Dollar NPV bei 125 US-Dollar/lb 488 Millionen US-Dollar NPV bei 150 US-Dollar/lb



- Aufwärtspotenzial:

Verbesserte metallurgische Ausbeuten könnten die Wirtschaftlichkeit des Projekts erheblich steigern: Der Basiswert des Nettogegenwartigkeitswerts nach Steuern von 84 Millionen US-Dollar könnte bei einer metallurgischen Ausbeute von 90 % um ~90 % auf 159 Millionen US-Dollar steigen.



- Aktualisierte MRE:

Angezeigte Ressource: 20,3 Mio. lb eU3O8 (8,3 Mio. st mit einem Gehalt von 0,12 % eU3O8, ein Anstieg um 1,7 Mio. lb eU3O8 oder 9 % gegenüber dem technischen Bericht von 2024.

Abgeleitete Ressource: 7,0 Mio. lb eU3O8 (3,6 Mio. st mit einem Gehalt von 0,10 % eU3O8 oder 43 % im Vergleich zum technischen Bericht von 2024.

Die PEA ist vorläufiger Natur und umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es gibt keine Gewissheit, dass die PEA realisiert wird.

Über das Uranprojekt Cebolleta und die Mineralressourcen

Das Uranprojekt Cebolleta in New Mexico ist ein ehemaliges Fördergebiet mit umfangreichen historischen Arbeiten und einer gut ausgebauten Infrastruktur. Seine Lage in einem der führenden Urangebiete der USA bietet strategische Vorteile, darunter die Nähe zu Versorgungsunternehmen und bestehenden Verarbeitungsanlagen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf die PEA und die MRE wurden von Herrn Mark B. Mathisen, C.P.G., Stuart Collins, P.E., Jeffrey L. Woods, MMSA QP, Lee (Pat) Gochnour, MMSA QP und Matthew Behling, P.E., für SLR International Corporation, den Verfassern des aktuellen technischen Berichts, die alle "qualifizierte Personen" (gemäß der Definition in NI 43-101) sind.

Herr Mathisen (QP) hat die Explorations-, Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den technischen Bericht stützen, durch Überprüfung und Prüfung historischer und aktueller Datenbanken, Vergleich mit den ursprünglichen geophysikalischen Protokollen und Untersuchungsaufzeichnungen sowie durch Inspektion der Bohrlochkragen-, Intervall- und Gehaltsdaten auf Vollständigkeit und Genauigkeit überprüft. Die Überprüfung umfasste einen Besuch vor Ort am 12. September 2023, eine Überprüfung der Bohr- und Bohrlochmessverfahren durch einen " " sowie eine Bewertung der Datenbankprüfungen für die Doppelbohrungen von 2023 und Willie P von 2025, die eine starke Korrelation mit historischen Ergebnissen und eine insgesamt hohe Datenzuverlässigkeit bestätigten. Obwohl keine historischen Kern- oder Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-Referenzmaterialien verfügbar sind und für die meisten älteren Bohrlöcher keine Abweichungsmessungen vorliegen, wurden dem QP während des Verifizierungsprozesses keine Einschränkungen auferlegt, und der QP hält die Verifizierungsmethoden und die daraus resultierende Datenbank für die Mineralressourcenschätzung für angemessen und konform mit den Anforderungen von NI 43-101.

Zusätzliche wissenschaftliche und technische Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht speziell auf die PEA und MRE beziehen, wurden von Dean T. Wilton, PG, CPG, MAIG, einem Berater von Premier American Uranium Inc. und einer "qualifizierten Person" (gemäß der Definition in NI 43-101) geprüft und genehmigt.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die nationale Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der wichtigsten Uranvorkommen des Landes, wobei aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico und in den Great Divide und Powder River Basins in Wyoming durchgeführt werden.

Mit der Unterstützung strategischer Partner wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das durch definierte Ressourcen und vorrangige Explorations- und Erschließungsziele gestützt wird. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungen, Betrieb und M&A mit Schwerpunkt Uran ist das Unternehmen gut positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des US-amerikanischen Uransektors zu spielen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO und Direktor

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

X: @PremierAUranium

http://www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Begriffe oder Leistungskennzahlen, die in der Bergbauindustrie häufig verwendet werden, aber nicht in den International Financial Reporting Standards ("IFRS") definiert sind. Diese nicht GAAP-konformen Leistungskennzahlen, darunter Betriebskosten und freier Cashflow, werden aufgenommen, da davon ausgegangen wird, dass Investoren diese Informationen zur Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens zur Erzielung von Erträgen und Cashflows heranziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass herkömmliche Leistungskennzahlen, die gemäß den IFRS erstellt werden, die Fähigkeit von Bergwerken zur Erzielung von Cashflows nicht vollständig widerspiegeln. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten nicht isoliert als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden und sind nicht unbedingt ein Indikator für die gemäß IFRS dargestellten Cashflows. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu den wirtschaftlichen und vorläufigen Parametern der PEA und des Projekts, Mineralressourcenschätzungen, Kosten und Zeitplan für die Entwicklung des Projekts, dem vorgeschlagenen Abbauplan und den Abbaumethoden, der Verwässerung und den Abbauausbeuten, den Verarbeitungsmethoden und -raten, den Produktionsraten, den prognostizierten metallurgischen Ausbeuten, den Infrastrukturanforderungen, den Energiequellen, den Kapital- und Betriebskostenschätzungen, die prognostizierte Lebensdauer der Mine und andere erwartete Eigenschaften des Projekts; den Kapitalwert, den internen Zinsfuß und die Amortisationsdauer des Kapitals; die Uranindustrie und die Uranpreise; staatliche Vorschriften und Genehmigungen; den Zugang zum Projekt; Wasserquellen und Wassermanagement; Schätzungen der Rekultivierungsverpflichtungen und Stilllegungskosten; den Bedarf an zusätzlichem Kapital; Erwartungen hinsichtlich der Projektentwicklung und -genehmigung, des Baus und der Betriebsprozesse; die Verfügbarkeit von Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden sollen; zukünftige Entwicklungsmethoden und -pläne; sowie andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die erwartet werden, antizipiert werden oder in Zukunft eintreten können. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "glaubt" oder deren negative Konnotation oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder deren negative Konnotation.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Geschäfts von PUR und der Branche und Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden, dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig verfügbar sein werden. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen von PUR beruhen, von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen der Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit den inhärenten Ungewissheiten bei Kostenschätzungen; Änderungen der Rohstoff- und Metallpreise; Ergebnisse zukünftiger Explorationsaktivitäten; Kostenüberschreitungen; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung; Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen; Verzögerungen oder Nichtgewährung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen; Änderungen der Mineralressourcen; keine bekannten Mineralreserven; Fragen des Eigentumsrechts und der Konsultation der Ureinwohner; Abhängigkeit von Führungskräften und anderen Mitarbeitern; mögliche Konjunkturabschwünge; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen sowie andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im Jahresinformationsformular von PUR für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in den anderen Dokumenten von PUR aufgeführt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten oder durch diese impliziert sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82138Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82138&tr=1



