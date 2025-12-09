Die Rüstungsbranche strebt am Dienstag an der Börse deutlich nach oben. Nun könnte ausgerechnet die zuletzt viel gescholtene Aktie von Rheinmetall vor einem Kaufsignal stehen. Das steckt dahinter. Am Dienstag konnten die Aktien von Rheinmetall, Renk & Co. deutlich im Kurs gewinnen und ihre Erfolgsbewegung der letzten Tage fortsetzen. Das ist der Grund: Rüstungsaktien im Erholungsmodus Der Druck durch die neue US-Initiative für ein Kriegsende in ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.