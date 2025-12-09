Die Rüstungsbranche strebt am Dienstag an der Börse deutlich nach oben. Nun könnte ausgerechnet die zuletzt viel gescholtene Aktie von Rheinmetall vor einem Kaufsignal stehen. Das steckt dahinter. Am Dienstag konnten die Aktien von Rheinmetall, Renk & Co. deutlich im Kurs gewinnen und ihre Erfolgsbewegung der letzten Tage fortsetzen. Das ist der Grund: Rüstungsaktien im Erholungsmodus Der Druck durch die neue US-Initiative für ein Kriegsende in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE