Bei den drei Allianz Esa-Gesellschaften ändert sich die Geschäftsführung. Walter Szabados legt sein Amt nieder. Die operative Verantwortung übernehmen die verbleibenden Geschäftsführer Manfred Lau, Uwe Lübben, Ralph Reimesch und Stefan Volle. Zusätzlich kommt Roland Hamata dazu. Zum 01.01.2026 wird es einen Wechsel an der Spitze der Allianz Esa-Gesellschaften geben. Diese Entscheidung hat Walter Szabados, Gründer und langjähriger Vorsitzender der Geschäftsführung der Allianz Esa GmbH, Esa EuroShip ...

