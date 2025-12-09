Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed dürfte sich am Dienstag an den Börsen in den USA nicht viel tun. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen hin: Der Dow Jones Industrial wurde gut eine Stunde vor der Startglocke mit 47.743 Punkten kaum verändert erwartet. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,1 Prozent im Minus indiziert. Nach den jüngsten Kommentaren einzelner Fed-Gouverneure rechnen die Marktakteure nun mit einer Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am Mittwochabend ...

