Rockwells MES-Produkte decken aktuelle Herstelleranforderungen ab und schaffen zugleich die Basis für künftige autonome Fertigungsprozesse MILWAUKEE, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat eine Reihe strategischer Innovationen für sein Manufacturing Execution System-(MES-)Portfolio angekündigt, deren Schwerpunkt auf Flexibilität, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit liegt. Das Portfolio an elastischen MES-Lösungen von Rockwell Automation ist eine cloud-native, kompatible MES-Plattform, die entwickelt wurde, um die Abläufe in der Betriebstechnologie (OT) und Informationstechnologie (IT) zu vereinheitlichen. Dieser elastische, modulare Ansatz beschleunigt die Wertschöpfung, vereinfacht den Betrieb und ermöglicht es Herstellern, ihre Kapazitäten nach Bedarf zu skalieren - und damit den Fortschritt in Richtung autonomer Betriebsabläufe voranzutreiben. Herkömmliche MES-Lösungen werden oft in Silos betrieben, was die Transparenz in OT und IT einschränkt. Laut dem jährlichen Bericht zum Stand der intelligenten Fertigung 2025 nennen 21 % der Führungskräfte in der Fertigung Integrationsherausforderungen als wichtigstes internes Hindernis. Das elastische MES von Rockwell Automation beseitigt diese Hindernisse mit einer einzigen, einheitlichen Plattform, die den gesamten Fertigungslebenszyklus verbindet - von den Materialien und Beständen bis hin zur Produktion und Werkzeugausstattung. Eingebettete Analysen, KI-gestützte Erkenntnisse und vernetzte Mitarbeitertechnologie sorgen für eine agile, transparente und optimierte Produktion. "Ältere MES-Systeme sind zwar grundlegend, haben sich jedoch in einer von raschen Veränderungen geprägten Zeit zu Hindernissen für die Agilität entwickelt", so Lorenzo Veronesi, stellvertretender Forschungsdirektor bei IDC, einem Forschungsdienstleister für die Fertigungsindustrie. "Die Zukunft liegt in modernen, flexiblen und skalierbaren MES-Plattformen, die es Herstellern ermöglichen, Prozesse bei Bedarf neu zu konfigurieren, sich nahtlos im gesamten Digital Thread zu integrieren und Innovationen zu beschleunigen. Diese Entwicklung markiert einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einem wirklich anpassungsfähigen, zukunftsfähigen Betrieb in der Branche." "Unsere Strategie und Investitionen im Bereich elastisches MES bewirken einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Hersteller ihre Abläufe vernetzen und optimieren", so Anthony Murphy, Vice President of Product Management bei Rockwell Automation. "Selbstgestrickte und unterschiedliche Systeme erhöhen Kosten, Risiken und Komplexität. Das elastische MES von Rockwell vereint kritische Anwendungen aus den Bereichen OT und IT in einer cloud-nativen, robusten Architektur, die mit unseren Kunden wächst." Die elastischen MES-Lösungen von Rockwell Automation Die MES-Lösungen von Rockwell Automation bilden den digitalen Backbone der modernen Fertigung und verbinden Software, Hardware und Services zu einer einheitlichen OT/IT-Umgebung. Die Plattform wurde für Interoperabilität und Skalierbarkeit entwickelt und kombiniert die Leistungsfähigkeit der Cloud mit der Ausfallsicherheit der Edge. Das MES-Portfolio von Rockwell Automation umfasst die folgenden elastischen Eigenschaften: Speziell für die Fertigung entwickelt: Maßgeschneidert für diskrete, hybride und regulierte Branchen, um Compliance, Rückverfolgbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Maßgeschneidert für diskrete, hybride und regulierte Branchen, um Compliance, Rückverfolgbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Umfassende Funktionen: Eine Multi-Tenant-SaaS-Umgebung (Software as a Service) mit integrierter KI-Technologie, die Hersteller auf ihrem Weg zu autonomen Betriebsabläufen begleitet.

Eine Multi-Tenant-SaaS-Umgebung (Software as a Service) mit integrierter KI-Technologie, die Hersteller auf ihrem Weg zu autonomen Betriebsabläufen begleitet. Einheitliche OT/IT-Integration: Nahtlose Konnektivität sorgt für ganzheitliche Transparenz und höhere Unternehmensstabilität.

Nahtlose Konnektivität sorgt für ganzheitliche Transparenz und höhere Unternehmensstabilität. Für Erweiterbarkeit konzipiert: Eine sichere, stabile Plattform, die sich in bestehende Systeme integrieren lässt und neue Technologien wie KI nutzt.

Eine sichere, stabile Plattform, die sich in bestehende Systeme integrieren lässt und neue Technologien wie KI nutzt. Belastbare Edge-to-Cloud-Bereitstellung: Flexible Optionen von reinen Cloud- bis hin zu Hybridkonfigurationen für die betrieblichen Anforderungen jedes Standorts. "Plex gibt uns die Flexibilität, unsere digitale Infrastruktur in unserem eigenen Tempo zu erweitern", sagt David Rudofsky, Chief Financial Officer bei Wonton Food Inc. "Wir haben zunächst das ausgewählt, was anfangs für uns funktioniert hat, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, die wir für zukünftige Erweiterungen in Betracht ziehen können, wie z.B. Materialverfolgung und Produktionseffizienz. Für Branchen wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie vereinfachen die eigens entwickelten MES-Angebote von Rockwell die Compliance für SQF- und Kundenaudits und verkürzen die Realisierungszeit, da keine aufwendigen Anpassungen erforderlich sind. Unser Betrieb profitiert von einer sicheren und vernetzten Grundlage, die kontinuierliche Verbesserungen fördert." Betriebliche Auswirkungen und Geschäftsergebnisse Hersteller auf der ganzen Welt profitieren bereits von den Vorteilen der MES-Lösungen von Rockwell Automation: Ein Hersteller von Schreibwaren, Feuerzeugen und Rasierern nutzte Plex MES, um skalierbare Funktionen zu erschließen und Echtzeittransparenz in der Produktion zu erlangen.

Ein Hersteller von Backmischungen automatisierte sein WIP-Management und verbesserte mit Plex MES die Leistung in den Bereichen Finanzen und Betrieb.

Ein Pharmaentwickler implementierte FactoryTalk PharmaSuite, um einen digitalen Fertigungskern zu schaffen und die Effizienz zu steigern. Das MES-Portfolio von Rockwell Automation bietet intelligente Anleitungen, vorausschauende Erkenntnisse sowie betriebliche Flexibilität und unterstützt Hersteller dabei, ihre Produktion zu optimieren und sich auf autonome Betriebsabläufe umzustellen. Weitere Informationen zu den elastischen MES-Lösungen von Rockwell Automation finden Sie auf der Plex-Website . Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2025). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2840921/Rockwell_Automation_Kristin_Fielder_Group_Product_Manger.jpg

