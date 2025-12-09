Tecnotree ist ein 5G-fähiger Anbieter von digitalen Business Support Systemen (BSS) mit fortschrittlichen KI-/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Das Unternehmen wurde in dreizehn Gartner-Studien für 2025 aufgeführt, die sich mit digitalen BSS, KI-gesteuerter Monetarisierung, der Ermöglichung digitaler Marktplätze und der Transformation des Kundenerlebnisses befassen. Wir glauben, dass diese Erwähnungen die anhaltende Relevanz und starke Anwendbarkeit der Lösungen von Tecnotree in den von Gartner bewerteten Technologiebereichen widerspiegeln.

Die Studien umfassen Marktführer, Hype Cycles, Magic Quadrants, Critical Capabilities und Competitive Landscape Reports, die unserer Meinung nach zusammen einen Überblick darüber geben, wie sich verschiedene Technologien im Kommunikationsökosystem entwickeln. Wir glauben, dass die Erwähnung von Tecnotree in diesen Forschungskategorien unterstreicht, dass unsere Produkt-Roadmap mit den Branchentrends, neuen Innovationsbereichen und den operativen Prioritäten von Kommunikationsdienstleistern (CSPs) und digitalen Unternehmen weltweit im Einklang steht. Durch seinen Beitrag zu mehreren Analysebereichen möchte Tecnotree Unternehmen bei der Modernisierung, Monetarisierung, Automatisierung und Transformation der digitalen Erfahrung unterstützen.

Tecnotree in verschiedenen Gartner-Studien für 2025 erwähnt

Marktleitfaden für CSP-Lösungen für Umsatzmanagement und Monetarisierung, veröffentlicht am 5. März 2025

Marktleitfaden für CSP-Lösungen für den digitalen B2B-Marktplatz, veröffentlicht am 5. Mai 2025

Marktleitfaden für CSP-Lösungen für Kundenmanagement und Kundenerfahrung, veröffentlicht am 4. Juni 2025

Hype Cycle für Betrieb und Automatisierung in der Kommunikationsbranche, 2025, veröffentlicht am 23. Juni 2025

Hype Cycle für Unternehmenskommunikationsdienste, 2025, veröffentlicht am 24. Juni 2025

Hype Cycle für Kundenerfahrung und Monetarisierung in der Kommunikationsbranche, 2025, veröffentlicht am 1. Juli 2025

Hype Cycle für Telco-Cloud-Dienste, 2025, veröffentlicht am 16. Juli 2025

Hype Cycle für private Mobilfunknetzdienste, 2025, veröffentlicht am 17. Juli 2025

Magic Quadrant für KI in CSP-Kunden- und Geschäftsabläufen, veröffentlicht am 26. August 2025

Kritische Fähigkeiten für KI in CSP-Kunden- und Geschäftsabläufen, veröffentlicht am 26. August 2025

Wettbewerbsumfeld: CSP-Kundenmanagement- und -erfahrungslösungen, veröffentlicht am 6. Oktober 2025

Emerging Tech Impact Radar: CSP-Technologien und -Dienstleistungen, veröffentlicht am 04. November 2025

Wettbewerbsumfeld: CSP-B2B-Lösungen für digitale Marktplätze, veröffentlicht am 17. Juni 2025

Wir sind der Ansicht, dass diese Nennungen in einer Vielzahl von Gartner-Forschungspublikationen für 2025 die anhaltende Relevanz des Produktportfolios für die sich wandelnden Anforderungen von CSPs und digitalen Unternehmen widerspiegeln. Unserer Ansicht nach unterstreicht die Breite der Berichterstattung den anhaltenden Fokus des Unternehmens auf digitale Transformation, KI-gesteuerte Abläufe, Monetarisierungsmodernisierung und die Förderung des Kundenerlebnisses. Tecnotree betrachtet diese Anerkennungen als wertvolle Beiträge, die uns helfen, Markttrends besser zu verstehen, uns an den Erwartungen der Branche auszurichten und Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer digitalen Geschäftsstrategien zu unterstützen.

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, sagte:

"Wir freuen uns über die Tiefe und Breite der Auszeichnungen von Gartner in diesem Jahr. Die Anerkennung in mehreren Kategorien, darunter KI, Monetarisierung, Cloud-Services, Kundenerfahrung und digitale Marktplätze, ist ein Beweis für unser Engagement für intelligente, komponierbare und zukunftsfähige Lösungen. Wir sind weiterhin bestrebt, CSPs dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, neue Einnahmequellen zu erschließen und erstklassige digitale Erlebnisse zu bieten."

Prianca Ravichander, CMO und CCO von Tecnotree, sagte:

"Unsere Erwähnung in mehreren Forschungsberichten von Gartner für 2025 spiegelt wider, was wir als die wachsende Bedeutung von intelligenter Monetarisierung, Kundenerfahrung und ökosystembasierter digitaler Innovation in der Kommunikationsbranche ansehen. Bei Tecnotree konzentrieren wir uns weiterhin darauf, CSPs und Unternehmen in die Lage zu versetzen, sich mit Agilität, Transparenz und Kombinierbarkeit auf die sich wandelnden Marktanforderungen einzustellen. Wir investieren weiterhin in Lösungen, die unsere Kunden bei ihrer Transformation unterstützen und ihnen helfen, besser vernetzte, datengesteuerte und erfahrungsorientierte digitale Unternehmen aufzubauen."

GARTNER, HYPE CYCLE MAGIC QUADRANT sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Publikationen von Gartner geben die Meinungen der Geschäfts- und Technologie-Analysten von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Publikation ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Tecnotree

Tecnotree st ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Services zu bieten. Der agile und quelloffene digitale BSS-Stack von Tecnotree deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

