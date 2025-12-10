Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, erhielt den CX Catalyst Award for Impact bei The Fast Mode Awards 2025. Die Awards, die von der führenden unabhängigen Medien-, Marktforschungs- und Analyseplattform The Fast Mode vergeben werden, zeichnen Visionäre der Branche und transformative Innovationen aus, die den weltweiten Telekommunikationsmarkt verändern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251210344003/de/

Tecnotree Emerges as CX Catalyst Winner for Impact at The Fast Mode Awards 2025

Die preisgekrönte CX-Plattform von Tecnotree befähigt Betreiber zu Omnichannel-Interaktionen über Sprach-, SMS-, Social-Media-, Chat-, Web- und In-App-Kanäle. Die Lösung nutzt KI- und ML-gestützte Analysen, um Verhalten, Präferenzen und Lebenszyklusphasen von Kunden zu identifizieren und fördert so eine proaktive Kundenbeziehung und vermeidet die Kundenabwanderung. Personalisierung und Entscheidungsfindung in Echtzeit ermöglichen kontextbezogene Interaktionen. Durch die Orchestrierung von Kampagnen wird die Kommunikation über alle Touchpoints zu einer einheitlichen Customer Journey zusammengeführt.

Mit einem einheitlichen Kundenprofil für Mobil-, Web-, Einzelhandels-, Support- und Abrechnungssysteme unterstützt die Tecnotree-Plattform einen nahtlosen Support und reibungslose Online-zu-Offline-Erlebnisse. KI-gestützte Erkenntnisse und intelligentes Routing automatisieren Antworten, antizipieren Anforderungen und empfehlen die nächstbesten Maßnahmen, um auf diese Weise schnellere Lösungen und intelligentere Serviceleistungen zu erreichen.

Die Gewinner der Fast Mode Awards werden im Rahmen eines rigorosen Bewertungsverfahren ausgewählt, das die Evaluierung durch eine Expertenjury namhafter Branchenführer mit einer weiteren Beurteilung anhand des Lösungsbewertungssystems von The Fast Mode kombiniert. In der Kategorie Impact wurde Tecnotree für seine CX-Plattform ausgezeichnet, die messbare Verbesserungen des Kundenerlebnisses, der Betriebseffizienz und des Geschäftswachstums für Betreiber ermöglicht und über den gesamten Kundenlebenszyklus konkrete Ergebnisse erzielt.

"Die Klasse der diesjährigen Beiträge macht deutlich, dass die Telekommunikationsbranche in eine neue Ära intelligenter, erlebnisorientierter Netzwerke eintritt", so Tara Neal, Executive Editor bei The Fast Mode. "Tecnotree überzeugte durch die Integration von KI und Personalisierung in reale Anwendungen und half Betreibern dabei, transformative Kundenbeziehungen aufzubauen und ihre CX-Strategien zu beschleunigen."

"Die Auszeichnung bei den Fast Mode Awards ist eine unglaubliche Ehre für uns, insbesondere als CX Catalyst", kommentiert Prianca Ravichander, CMO und CCO bei Tecnotree. "Unsere CX-Plattform wurde für ein Ziel entwickelt: Telekommunikationsunternehmen dabei zu helfen, wirklich nahtlose, kontextbezogene Customer Journeys über alle Kanäle hinweg bereitzustellen. Diese Auszeichnung stärkt unseren Anspruch, die Kundenbeziehung im Telekommunikationsbereich durch eine intelligente Automatisierung und datengestützte Personalisierung in großem Maßstab zu intensivieren."

In den zurückliegenden zehn Jahren hat Tecnotree eine Vielzahl von Projekten zur digitalen Transformation in verschiedenen Regionen unterstützt, darunter Nordamerika, Europa, der Nahe Osten, Afrika und Lateinamerika. Mit hochkarätigen Verträgen und einer starken finanziellen Performance hat das Unternehmen seine Rolle als vertrauenswürdiger Anbieter von End-to-End-Digital-Lösungen in den Bereichen CX, einheitliche Abrechnung und Abonnementverwaltung sowie digitale Marktplätze kontinuierlich gefestigt.

Außerdem wurde Tecnotree in "The Fast Mode 100" ausgezeichnet einer renommierten Serie, die hundert führende Unternehmen, Marken, Initiativen, Führungskräfte und Geschichten vorstellt, die das globale Telekommunikationsökosystem prägen. Die Aufnahme in die diesjährige Auflage der Solution Providers zeigt den Einfluss und die Führungsrolle von Tecnotree bei der Förderung der digitalen Transformation und proaktiver Kundeninteraktionen. Gleichzeitig wird der Einfluss des Unternehmens auf die Gestaltung der Telekommunikation der Zukunft durch modernste Technologien und kundenorientierte Innovationen hervorgehoben.

Um mehr über die CX-Plattform von Tecnotree zu erfahren, besuchen Sie: www.tecnotree.com.

Weitere Informationen zu den Ergebnissen und Gewinnern der Fast Mode Awards 2025 finden Sie unter: www.thefastmode.com/awards/results/solutionprovider.

ÜBER TECNOTREE

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erlebnisse und Services zu bieten. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst das gesamte Spektrum an Geschäftsprozessen (Order-to-Cash) sowie die Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen und eröffnet Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausreichen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.tecnotree.com oder in den sozialen Netzwerken Linkedin I Facebook I Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251210344003/de/

Contacts:

Prianca Ravichander, CMO und CCO, Tecnotree

E-Mail: marketing@tecnotree.com