DJ XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Bayer erneut fest - Thyssen und Evotec unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mit Kursgewinnen ist der deutsche Aktienmarkt aus dem Dienstag gegangen. Gesucht waren Rüstungsaktien und auch weiter die Bayer-Aktie. Der DAX stieg um 0,5 Prozent auf 24.163 Punkte.

Für etwas Rückenwind sorgte Konjunkturoptimismus. Zwar stiegen die deutschen Exporte im Oktober zum Vormonat nur minimal um 0,1 Prozent, gut kam aber an, dass Exportrückgänge in die USA und China durch Zuwächse in Europa ausgeglichen werden konnten. "Das macht Hoffnung, dass der Gegenwind vom Außenhandel auch in den kommenden Monaten nicht ganz so stark sein wird wie dies angesichts der Friktionen im Welthandel zu befürchten war", kommentierten die Strategen der Commerzbank.

Ansonsten dominierte weiter das Warten auf die US-Zinsentscheidung am Mittwoch. Eine Senkung um 25 Basispunkte gilt als ausgemacht. Nicht klar ist aber, wie es danach weitergeht, zumal zuletzt teils gute Arbeitsmarktdaten keine Notwendigkeit für weiter fallende Zinsen zeigten.

Rüstung wieder gesucht

Wieder gesucht waren Rüstungswerte in ganz Europa, wozu auch eine Studie von Morgan Stanley beitrug. Die Analysten sehen zum einen eine kräftige saisonale Erholung des Sektors und verweisen zum anderen auf die Entwicklungen in der Ukraine, wo sich weiter kein Frieden abzeichnet. Daneben seien die Bewertungen der Rüstungstitel nach deren Schwächephase inzwischen wieder attraktiver. Schließlich sorge auch die Sicherheitsstrategie der USA für Auftrieb, weil sie zeige, dass Europa mehr für die eigene Verteidigung tun müsse. Rheinmetall legten um 3,6 Prozent zu, TKMS um 8,0, Hensoldt um 5,9 und Renk um 5,5 Prozent.

Favorisiert wurden daneben Aktien aus dem Finanzsektor, weil sich zuletzt das Zinsniveau an den Anleihemärkten erhöht hat. Das macht das Kreditgeschäft der Banken lukrativer und verbessert die Anlagemöglichkeiten von Kundengeldern durch die Versicherer. Im DAX gewannen Deutsche Bank 1,9 und Commerzbank 0,5 Prozent. Allianz verteuerten sich um 3,0 Prozent, Hannover Rück und Munich Re um 1,0 bzw. 1,2 Prozent.

Für Bayer ging es um weitere 4,1 Prozent nach oben. Hier setzen immer mehr Analysten auf einen Turnaround im Neuen Jahr, auch mit der Hoffnung auf glimpflich ausgehende Klagefälle in den USA, nachdem zuletzt die US-Regierung die Position von Bayer vor dem Obersten Gerichtshof gestärkt hatte.

Siemens Energy verbesserten sich um 0,9 Prozent nach einem Bericht der Financial Times, wonach der aktivistische Investor Ananym Capital eine große Position aufgebaut haben und eine Abspaltung des Windenergiegeschäfts fordern soll.

Thyssenkrupp brachen nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 6,5 Prozent ein. Belastend wirkte vor allem der Ausblick: Die Gewinnerwartung von maximal 900 Millionen Euro fiel unter der Konsensschätzung von 920 Millionen Euro aus.

BMW reagierten kaum auf die Ernennung von Milan Nedeljkovic zum neuen Unternehmenschef. Berenberg sprach von einer guten Entscheidung.

Trotz einer Platzierung stiegen Jost Werke um 1,4 Prozent. Der Großaktionär Peter Möhrle Holding hat sich von rund 1,5 Millionen Aktien getrennt.

Evotec gaben um 7,2 Prozent nach. Im Handel wurde auf einen Bloomberg-Artikel verwiesen, wonach der dänische Pharmariese Novo Nordisk seine Beteiligung reduzieren wolle.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.162,65 +0,5% +20,8% DAX-Future 24.171,00 +0,5% +17,8% XDAX 24.150,81 +0,5% +21,2% MDAX 29.729,05 +0,2% +15,9% TecDAX 3.583,79 +0,1% +4,8% SDAX 16.857,79 -0,1% +23,1% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 127,51 +3 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 21 19 0 3.298,6 48,9 2.921,8 46,3 MDAX 24 24 2 574,0 35,8 492,1 25,6 TecDAX 12 16 2 665,2 18,9 763,2 17,5 SDAX 27 40 3 125,3 10,3 137,4 9,8 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

December 09, 2025 11:47 ET (16:47 GMT)

