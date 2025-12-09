DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 28
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 28
München (pta000/09.12.2025/18:15 UTC+1)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis einschließlich 8. Dezember 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 321.473 Stamm- und 77.051 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 01.12.2025 2.910 88,5643 AQUIS (AQEU) 01.12.2025 14.629 88,4842 CBOE Europe (CEUX) 01.12.2025 3.709 88,6060 Turquoise (TQEX) 01.12.2025 24.941 88,4918 Xetra 02.12.2025 3.811 89,5691 AQUIS (AQEU) 02.12.2025 20.265 89,6061 CBOE Europe (CEUX) 02.12.2025 3.163 89,5943 Turquoise (TQEX) 02.12.2025 21.506 89,5196 Xetra 03.12.2025 4.388 89,1328 AQUIS (AQEU) 03.12.2025 27.653 89,2011 CBOE Europe (CEUX) 03.12.2025 4.966 89,3292 Turquoise (TQEX) 03.12.2025 23.067 89,1498 Xetra 04.12.2025 4.166 92,1550 AQUIS (AQEU) 04.12.2025 17.673 92,2713 CBOE Europe (CEUX) 04.12.2025 4.203 92,0942 Turquoise (TQEX) 04.12.2025 20.070 92,3150 Xetra 05.12.2025 2.498 95,2456 AQUIS (AQEU) 05.12.2025 21.852 95,2937 CBOE Europe (CEUX) 05.12.2025 7.075 95,6443 Turquoise (TQEX) 05.12.2025 26.608 95,2394 Xetra 08.12.2025 3.920 97,1695 AQUIS (AQEU) 08.12.2025 19.897 97,1349 CBOE Europe (CEUX) 08.12.2025 5.595 97,0737 Turquoise (TQEX) 08.12.2025 32.908 97,1126 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 01.12.2025 137 81,0500 AQUIS (AQEU) 01.12.2025 3.426 81,1570 CBOE Europe (CEUX) 01.12.2025 846 81,1696 Turquoise (TQEX) 01.12.2025 7.880 81,1785 Xetra 02.12.2025 1 82,0500 AQUIS (AQEU) 02.12.2025 3.049 82,0238 CBOE Europe (CEUX) 02.12.2025 395 81,9066 Turquoise (TQEX) 02.12.2025 7.721 81,9939 Xetra 03.12.2025 2 81,0000 AQUIS (AQEU) 03.12.2025 4.836 81,8269 CBOE Europe (CEUX) 03.12.2025 970 81,4077 Turquoise (TQEX) 03.12.2025 8.168 81,7030 Xetra 04.12.2025 2.850 84,2688 CBOE Europe (CEUX) 04.12.2025 1.008 84,3936 Turquoise (TQEX) 04.12.2025 7.666 84,4825 Xetra 05.12.2025 15 87,3000 AQUIS (AQEU) 05.12.2025 3.276 86,8256 CBOE Europe (CEUX) 05.12.2025 961 87,0865 Turquoise (TQEX) 05.12.2025 9.114 86,8959 Xetra 08.12.2025 38 88,4263 AQUIS (AQEU) 08.12.2025 3.907 88,1605 CBOE Europe (CEUX) 08.12.2025 964 88,2719 Turquoise (TQEX) 08.12.2025 9.821 88,2503 Xetra
Die erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 wurde am 8. Dezember 2025 erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen dieser ersten Tranche wurden im Zeitraum vom 21. Mai 2025 bis zum 8. Dezember 2025 insgesamt 7.498.153 Stamm- und 1.773.313 Vorzugsaktien erworben. Für die im Rahmen dieser Tranche zurückgekauften Aktien wurde ein Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von EUR 749.999.093,93 gezahlt. Der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis für die erworbenen Aktien betrug EUR 82,02 je Stammaktie und EUR 76,13 je Vorzugsaktie.
Die BMW AG plant, den Aktienrückkauf im Januar 2026 mit einer zweiten Tranche ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/ 2027 fortzusetzen.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
