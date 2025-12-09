Anzeige
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
09.12.25 | 18:38
97,00 Euro
+0,23 % +0,22
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
97,0897,2619:15
97,0697,1619:15
Dow Jones News
09.12.2025 18:51 Uhr
192 Leser
PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 28

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 28

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 28

München (pta000/09.12.2025/18:15 UTC+1)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis einschließlich 8. Dezember 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 321.473 Stamm- und 77.051 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
01.12.2025  2.910                88,5643                  AQUIS (AQEU) 
01.12.2025  14.629                88,4842                  CBOE Europe (CEUX) 
01.12.2025  3.709                88,6060                  Turquoise (TQEX) 
01.12.2025  24.941                88,4918                  Xetra 
02.12.2025  3.811                89,5691                  AQUIS (AQEU) 
02.12.2025  20.265                89,6061                  CBOE Europe (CEUX) 
02.12.2025  3.163                89,5943                  Turquoise (TQEX) 
02.12.2025  21.506                89,5196                  Xetra 
03.12.2025  4.388                89,1328                  AQUIS (AQEU) 
03.12.2025  27.653                89,2011                  CBOE Europe (CEUX) 
03.12.2025  4.966                89,3292                  Turquoise (TQEX) 
03.12.2025  23.067                89,1498                  Xetra 
04.12.2025  4.166                92,1550                  AQUIS (AQEU) 
04.12.2025  17.673                92,2713                  CBOE Europe (CEUX) 
04.12.2025  4.203                92,0942                  Turquoise (TQEX) 
04.12.2025  20.070                92,3150                  Xetra 
05.12.2025  2.498                95,2456                  AQUIS (AQEU) 
05.12.2025  21.852                95,2937                  CBOE Europe (CEUX) 
05.12.2025  7.075                95,6443                  Turquoise (TQEX) 
05.12.2025  26.608                95,2394                  Xetra 
08.12.2025  3.920                97,1695                  AQUIS (AQEU) 
08.12.2025  19.897                97,1349                  CBOE Europe (CEUX) 
08.12.2025  5.595                97,0737                  Turquoise (TQEX) 
08.12.2025  32.908                97,1126                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
01.12.2025  137                 81,0500                  AQUIS (AQEU) 
01.12.2025  3.426                81,1570                  CBOE Europe (CEUX) 
01.12.2025  846                 81,1696                  Turquoise (TQEX) 
01.12.2025  7.880                81,1785                  Xetra 
02.12.2025  1                  82,0500                  AQUIS (AQEU) 
02.12.2025  3.049                82,0238                  CBOE Europe (CEUX) 
02.12.2025  395                 81,9066                  Turquoise (TQEX) 
02.12.2025  7.721                81,9939                  Xetra 
03.12.2025  2                  81,0000                  AQUIS (AQEU) 
03.12.2025  4.836                81,8269                  CBOE Europe (CEUX) 
03.12.2025  970                 81,4077                  Turquoise (TQEX) 
03.12.2025  8.168                81,7030                  Xetra 
04.12.2025  2.850                84,2688                  CBOE Europe (CEUX) 
04.12.2025  1.008                84,3936                  Turquoise (TQEX) 
04.12.2025  7.666                84,4825                  Xetra 
05.12.2025  15                  87,3000                  AQUIS (AQEU) 
05.12.2025  3.276                86,8256                  CBOE Europe (CEUX) 
05.12.2025  961                 87,0865                  Turquoise (TQEX) 
05.12.2025  9.114                86,8959                  Xetra 
08.12.2025  38                  88,4263                  AQUIS (AQEU) 
08.12.2025  3.907                88,1605                  CBOE Europe (CEUX) 
08.12.2025  964                 88,2719                  Turquoise (TQEX) 
08.12.2025  9.821                88,2503                  Xetra

Die erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 wurde am 8. Dezember 2025 erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen dieser ersten Tranche wurden im Zeitraum vom 21. Mai 2025 bis zum 8. Dezember 2025 insgesamt 7.498.153 Stamm- und 1.773.313 Vorzugsaktien erworben. Für die im Rahmen dieser Tranche zurückgekauften Aktien wurde ein Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von EUR 749.999.093,93 gezahlt. Der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis für die erworbenen Aktien betrug EUR 82,02 je Stammaktie und EUR 76,13 je Vorzugsaktie.

Die BMW AG plant, den Aktienrückkauf im Januar 2026 mit einer zweiten Tranche ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/ 2027 fortzusetzen.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765300500436 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 12:15 ET (17:15 GMT)

© 2025 Dow Jones News
