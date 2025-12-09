Vor einer Woche haben wir im RuMaS Express-Service einen genaueren Blick auf die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008) geworfen. Nach eingehender Analyse kamen wir zu dem Schluss, dass sich die Aktie in einer vielversprechenden Ausgangslage befindet. Unsere Bewertung stützte sich auf die positive Charttechnik, dabei haben wir herausgehoben, dass das Wertpapier zuletzt mehrere Kaufsignale ausgesendet hatte. Diese positiven Signale führten ...

