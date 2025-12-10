© Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

Magnum Ice Cream geht an die Börse und die ersten Erwartungen sind vielversprechend. Analysten sehen großes Potenzial und setzen ein ambitioniertes Kursziel. Warum sich Anleger das nicht entgehen lassen sollten.Die Aktien der Magnum Ice Cream Company wurden am Montag, dem 8. Dezember, an der Börse eingeführt und schlossen mit einer Marktkapitalisierung von 7,9 Milliarden Euro, was einem Kurs von 13 Euro pro Aktie entspricht. Die UBS-Analysten haben für die Aktie eine "Kaufen"-Empfehlung abgegeben und ein Kursziel von 14,3 Euro festgelegt. Das Kursziel basiert auf der erwarteten Outperformance des Unternehmens in einer von strukturellen Gegenwinden geprägten Kategorie, einem Plan zur …