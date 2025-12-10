Neubewertung Kritischer Mineralien: Analysten rücken St George, MP Materials und Almonty in den Fokus.

Anzeige / Werbung

Eine neue Welle von Analystenkommentaren richtet den Blick der Investoren verstärkt auf aufstrebende Produzenten seltener Erden und strategischer Metalle außerhalb der chinesischen Lieferkette.

Ein Wandel in der globalen Industriepolitik veranlasst Analysten dazu, Entwickler kritischer Mineralien mit hochgradigen Lagerstätten in stabilen Rechtsräumen neu zu bewerten. Jüngste Analysen heben eine Gruppe von Unternehmen hervor-St George Mining, MP Materials und Almonty Industries-die zunehmend institutionelle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da Regierungen sichere Quellen für Seltene Erden, Niob und Wolfram suchen.

Der zugrunde liegende Trend ist eindeutig: Lieferketten für strategische Metalle werden neu aufgebaut, und Unternehmen mit infrastrukturellem Zugang, Gradvorteilen und glaubwürdigen Finanzierungskanälen gewinnen an Dynamik.

St George Mining: Analysten sehen ein Projekt mit Größe und strategischem Hebel

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) gewinnt weiter an Momentum, nachdem Macquarie die Berichterstattung aufgenommen und ein Kursziel von 0,20 AUD sowie ein "Outperform"-Rating vergeben hat. Die Bank beschrieb das Araxá-Vorkommen für Seltene Erden und Niob als ein Projekt, das "attraktive Wertpotenziale bietet, gestützt auf eine doppelte Exponierung gegenüber kritischen Mineralien und einen klaren Weg zur Produktion."

Das Araxá-Projekt liegt im Barreiro-Carbonatitkomplex in Brasilien, unmittelbar neben CBMM, dem weltweit größten Niob-Produzenten. Analysten heben diesen Standort als strategischen Differenzierungsfaktor hervor, da St George so Zugang zu etabliertem Verarbeitungsknow-how, asphaltierten Transportwegen, Stromanschluss und einer Arbeitskräftebasis erhält, die bereits Erfahrung mit Niob-Rückgewinnung besitzt. Macquarie merkt an, Araxá "könnte der nächste bedeutende Niob-Produzent werden", gestützt auf hohe Gehalte und eine in alle Richtungen offene Ressource.

Jüngste Bohrergebnisse untermauern diese Einschätzung. Das Unternehmen bestätigte mehrere hochgradige Zonen, darunter Abschnitte in East Araxá, die die bekannte Mineralisierungszone erweitern. Die kombinierte Ressource des Projekts-0,99% Nb2O5 und 4,13% TREO-zählt zu den hochgradigsten carbonatitgebundenen Lagerstätten in Südamerika, unterstützt durch mehr als 500 flache Bohrabschnitte, die ein Tagebaupotenzial anzeigen.

Auch eine Kapitalerhöhung über 72,5 Mio. AUD trug zum Momentum bei. Laut Macquarie wurde diese "aufgrund starker institutioneller und strategischer Nachfrage" aufgestockt; Teilnehmer waren unter anderem Hancock Prospecting. Da sowohl Niob als auch Seltene Erden auf der Liste der wichtigsten kritischen Mineralien des US-Innenministeriums stehen, erwarten Analysten, dass Araxá im Fokus bleibt, während Regierungen ihre Förderprogramme für strategische Lieferketten ausweiten.

MP Materials: US-Analysten bestätigen strategische Bedeutung

MP Materials (ISIN: US5533681012), eines der wenigen westlichen Unternehmen mit integrierten Seltene-Erden-Aktivitäten, erhält weiterhin starke Unterstützung von US-Analysten. BMO Capital Markets bestätigte jüngst ein "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 75 USD und bezeichnete das Unternehmen nach dessen Joint Venture mit dem US-Verteidigungsministerium und Maaden als den "US-Champion für Seltene Erden".

Das Joint Venture umfasst eine nicht rückzahlbare Finanzierung sowie einen Mindestpreis von 110 USD/kg für NdPr-Oxid-eine Struktur, die Analysten als risikomindernd für die kurzfristigen Erträge des Unternehmens einstufen. Zudem steht MP Materials kurz vor der Erstproduktion in seiner Magnetfabrik in Texas, die US-Hersteller mit lokalisierter Versorgung unterstützen soll.

Almonty: Wachstum im Wolframsektor belebt die Analystenberichterstattung

Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) festigt seine Position als bedeutender Wolframlieferant außerhalb Chinas. Aktualisierte Analystenbewertungen sehen einen Wert von 11,00 CAD, getragen von der nahezu abgeschlossenen Inbetriebnahme der Sangdong-Mine in Südkorea und steigenden APT-Preisen.

Sangdong profitiert von einem 15-jährigen Abnahmevertrag mit der Plansee Group, der einen Preisboden garantiert und Stabilität gewährleistet, während das Unternehmen seine Bohraktivitäten in Panasqueira vorantreibt und den Erwerb des neuen Montana-Projekts integriert.

Ein sich verstärkendes Narrativ für kritische Mineralien

Analysten betonen zunehmend, dass sich der Sektor für strategische Materialien von Explorationsrisiken hin zur langfristigen Versorgungssicherung entwickelt. Für St George, MP Materials und Almonty entsteht durch Analystenunterstützung, klare Entwicklungsprogramme und eine Ausrichtung an staatlichen Rohstoffprioritäten ein zunehmend positives Investitionsumfeld, während westliche Lieferketten weiter neu strukturiert werden.

