Heerbrugg - Der Industriekonzern SFS festigt mit dem Kauf von drei deutschen Partnerunternehmen sein Handelsgeschäft. Gödde, Oltrogge Werkzeuge und Hch. Perschmann dürften bis Ende März 2026 in die SFS-Gesellschaft Hoffmann integriert werden. Die Hoffmann Group verbindet mit den drei Firmen seit mehr als 30 Jahren eine enge und erfolgreiche Partnerschaft, wie SFS am Mittwoch mitteilte. So profitierten sie bereits heute bezüglich Sortimentsgestaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
