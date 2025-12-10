SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Ankauf
Die Hoffmann SE, ein Unternehmen der SFS Group, übernimmt die drei Partnerunternehmen Gödde GmbH, Oltrogge Werkzeuge GmbH und Hch. Perschmann GmbH. Der Vollzug der Transaktionen wird unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe bis Ende März 2026 erwartet. Mit diesen strategischen Akquisitionen werden der direkte Marktzugang in Europa ausgebaut und Synergiepotenziale genutzt.
