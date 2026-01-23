SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis

SFS erzielt solides organisches Wachstum im Jahr 2025



23.01.2026 / 06:28 CET/CEST

Im Geschäftsjahr 2025 realisierte die SFS Group in einem anspruchsvollen Umfeld einen Umsatz von CHF 3'056.6 Mio. und ein organisches Wachstum von 2.9%. Dieses solide Resultat ist auf die breite Aufstellung über verschiedene Endmärkte und Regionen sowie die hohe Wettbewerbsfähigkeit zurückzuführen. Währungseffekte von -2.9% reduzierten das Umsatzwachstum abermals deutlich. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz insgesamt um 0.6%.

