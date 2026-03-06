SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Nachhaltigkeit

SFS beweist Resilienz im Geschäftsjahr 2025



06.03.2026 / 06:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Endmärkte zeichneten sich im Jahr 2025 durch grosse Unsicherheit und zurückhaltende Investitionsbereitschaft aus. Der erzielte Umsatz von CHF 3'056.6 Mio. und eine normalisierte EBIT-Marge von 12.2% sind das Resultat der breiten Aufstellung über verschiedene Endmärkte und Regionen sowie des ausserordentlichen Engagements der Mitarbeitenden. Dieses trug auch massgeblich zu den wesentlichen Fortschritten im Bereich Nachhaltigkeit bei.

Medien & Newsroom

Zur vollständigen Medienmitteilung

Zum Geschäftsbericht 2025