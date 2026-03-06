SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Nachhaltigkeit
Die Endmärkte zeichneten sich im Jahr 2025 durch grosse Unsicherheit und zurückhaltende Investitionsbereitschaft aus. Der erzielte Umsatz von CHF 3'056.6 Mio. und eine normalisierte EBIT-Marge von 12.2% sind das Resultat der breiten Aufstellung über verschiedene Endmärkte und Regionen sowie des ausserordentlichen Engagements der Mitarbeitenden. Dieses trug auch massgeblich zu den wesentlichen Fortschritten im Bereich Nachhaltigkeit bei.
Medien & Newsroom
Freundliche Grüsse
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFS Group Schweiz AG
|Rosenbergsaustrasse 8
|9435 Heerbrugg
|Schweiz
|Telefon:
|+41717275151
|E-Mail:
|corporate.communications@sfs.com
|Internet:
|www.sfs.com
|ISIN:
|CH0239229302
|Valorennummer:
|23922930
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2286848
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2286848 06.03.2026 CET/CEST