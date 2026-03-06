Heerbrugg - Der Metallverarbeiter SFS hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025 weniger Gewinn erzielt. Bereits im Januar hatte das Unternehmen Eckdaten veröffentlicht. Während die Dividende stabil bleibt, sei der Ausblick von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Das operative Ergebnis sank um 7,4 Prozent auf 324,3 Millionen Franken, teilte SFS am Freitag mit. Die EBIT-Marge lag mit 10,6 Prozent unter dem Vorjahreswert von 11,6 Prozent. Die normalisierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
