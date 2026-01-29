SFS Group Schweiz AG
Die SFS Group hat einen wichtigen Fortschritt in ihrer Klimastrategie erzielt: Ihre kurz- und langfristigen Emissionsreduktionsziele wurden Ende 2025 von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert. Damit bestätigt die SBTi, dass die Ziele von SFS mit dem 1.5-°C-Ziel des Pariser Klimaabkommens vereinbar sind.
